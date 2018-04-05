الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسيعود لاعب كرة المضرب المصنف أول عالميا رافايل نادال إلى الملاعب في كأس ديفيس الجمعة، للمرة الأولى منذ انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة في الورك.ويقود نادال المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى، منتخب اسبانيا على أرضه في الدور ربع النهائي بمواجهه ألمانيا في فالنسيا، سعيا لتمديد سلسلة انتصاراته في منافسات الفردي والتي بلغت 22 فوزا على التوالي.حيث سيلعب نادال ضد الألماني فيليب كولشرايبر في ثاني مباريات الفردي ، قبل أن يلاقي المصنف رابعا عالميا أليكسندر زفيريف الأحد المقبل.الجدير بالذكر أن نادال يشارك للمرة الأولى في كأس ديفيس للمرة الأولى منذ 2016.// انتهى //17:36ت م