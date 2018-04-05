مأرب 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس،3000 كرتون من التمور لـ 18000 مستفيد، في مديرية حريب بمحافظة مأرب، ويعد التوزيع من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها .// انتهى //17:36ت م