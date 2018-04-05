الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للسهام في بطولة كأس آسيـا "المرحلة الثانية" التي ستنطلق بعد غدٍ السبت في العاصمة الفلبينية مانيلا ، بمشاركة 140 لاعباً يمثلون 13 دولة .ووصلت البعثة السعودية أمس إلى مانيلا إذ تضم 4 لاعبين هم عبدالعزيز الروضان وعبدالإله بن علي و فارس العتيبي و منصور علوي الذين أجروا اليوم تدريباتهم في الميدان الذي ستقام عليه المنافسات التي ستبدأ صباح السبت بمنافسات الجولة التمهيدية للقوس الأولمبي على أن تقام بعدها منافسات القوس المركب .// انتهى //17:37ت م