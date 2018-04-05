سقطرى 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس،1000 كرتون من التمور لـ 6000 مستفيد، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.// انتهى //17:39ت م