عمّان 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة الأردنية عمان ، اليوم ، وزير الثقافة الأردني نبيه شقم .وثمن معالي الدكتور العيسى ، خلال اللقاء جهود الأردن قيادة وحكومة في عدد من المجالات سيما مجال حوار الحضارات والتقريب بين المذاهب والتعايش بسلام بين الأديان، مؤكداً الدور الفعال للأردن في العالمين العرب والإسلامي.يشار إلى أن معالي الدكتور العيسى يشارك في فعاليات مؤتمر " الأمن المجتمعي وأثره في وحدة الأمة"، الذي ينظمه المنتدى العالمي للوسطية في الأردن ، بمشاركة العديد من العلماء والمفكرين من العالم العربي والإسلامي.// انتهى //17:40ت م