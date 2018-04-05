من جانبه دعا رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها بالإنابة عنه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سعد الجمال، إلى صياغة استراتيجية برلمانية موحدة دفاعاً عن القضايا العربية لمواجهة مخططات تغيير المنطقة، منبهاً بوجود تحديات هائلة تحتاج المزيد من العمل والجهود الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.وحذر "عبد العال" من المخططات الدولية التي تستهدف الأمن القومي العربي ومن مخاطر الإرهاب الذي يستهدف المنطقة العربية، داعياً إلى وضع خارطة طريق وترسيخ جهود الاتحاد البرلماني العربي لزيادة تأثيره في احداث التكامل ومواجهة التحديات التي تستهدف دول المنطقة.وألمح إلى أن هناك تدخلات دولية تحاول إعادة رسم حدود الدول العربية، إضافة إلى أزمات ومآسي غير مسبوقة ومخاطر تمثلها تنظيمات ارهابية وتكفيرية تستهدف تغيير وجه المنطقة، موضحاً أن هناك أجندات وسيناريوهات دولية بدأ تنفيذها ضد المنطقة العربية باستخدام التنظيمات الإرهابية لتحقيق الأهداف التأمرية التي تستهدف إسقاط دول المنطقة.واستنكر "عبد العال" التدخل الايراني في الأزمة اليمنية، مديناً تعرض المساعدات المقدمة للشعب اليمني للسرقة، وتدمير البنية التحتية، وتهديد دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أن رحى الحرب الضارية التي يشنها الانقلابين الحوثيون على الحكومة الشرعية والشعب اليمني مازالت دائرة بقوة اعتمادًا على الدعم الإيراني تمويلاً وتسليحًا وتدريبًا.وقال إنه رغم تغيير المبعوث الدولي والمحاولات العربية سواء من الكويت أو سلطنة عمان فإنه لا تلوح في الأفق بادرة عن محادثات سلام أو تقريب لوجهات النظر بين الأطراف ومازالت الأزمة اليمنية مرشحة للامتداد لزمن طويل.من جانبه دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "السعيد بوحجة"، في كلمته الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها الخاص بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومواصلة دورها الراعي لعملية السلام في المنطقة، مع تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.ولفت إلى أن الجزائر استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على التطرف العنيف عبر إعلاء سيادة القانون وتعزيز ميثاق السلم الوطني، منوهاً بأهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك، ووضع استراتيجية متكاملة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز الوسطية.كما أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، في كلمته ضرورة توحيد المواقف العربية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار التنكر من الحقوق الفلسطينية يزيد روح الانتقام لدى أجيال كثيرة قادمة، ويهدد بانتشار التطرف.ولفت الطراونة إلى أهمية انتهاج الحل السياسي والحوار في الملف السوري، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، مشددًا على أنه ليس من المصلحة العربية تفكيك سوريا.وطالب بضرورة تجاوز الخلافات العربية، وتعظيم لغة الحوار، مؤكدًا أن المصير واحد والمصلحة العربية مشتركة، ما يستدعي التوحد من أجل مواجهة محاولات التدخل الخارجي بالمنطقة ومحاولات الهيمنة عليها.كما طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بضرورة تفعيل التضامن العربي ليجمع الأمة التي تواجه التحديات الجسام، وذلك من خلال السعي لاتفاقيات جديدة وإنجاز مشروع السوق العربية المشتركة من أجل مستقبل أجيالنا القادمة، وأن يكون الاتحاد البرلماني العربي ساحة لحل الخلافات العربية.وحذر من انتشار أسلحة الدمار الشامل في ظل وجود ازدواجية بالتعامل مع هذا الملف، داعياً إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //17:41ت م