بيروت 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت المنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما التقى الرئيس اللبناني وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي المهندس عادل مساعد الخرافي.وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات اللبنانية- الكويتية وعلى ما يجمع بين البلدين الشقيقين من اواصر الأخوة والصداقة والتعاون.// انتهى //17:41ت م