عمان 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسبحث نائب العاهل الاردني الأمير فيصل بن الحسين، اليوم مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.وجرى خلال اللقاء، بحث المساعي الرامية إلى تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالاضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.// انتهى //17:41ت م