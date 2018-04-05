سقطرى 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع التمور لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في قرى محافظة سقطرى اليمنية.ويشمل المشروع توزيع 1000 كرتون من التمور ، يستفيد منه أكثر من 5000 فرد، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وثمّن وكيل المحافظة لشئون البيئة والتنمية عبد الجميل عبد الله علي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لليمن وإسهامه في التخفيف من معاناة عموم أبناء اليمن وسقطري بشكل خاص جراء الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد.// انتهى //17:41ت م