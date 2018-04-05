بريدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن القصيم أرضٌ خصبة للعمل وإقامة العديد من الملتقيات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والتنموية, خاصة وأن لديها من البنية الأساسية ما يجعلها قادرة على تقديم المزيد من تلك الأعمال وتطويرها ، واستفادة أبناء هذه البلاد منها, مشيراً سموه إلى أن ملتقى "بيبان القصيم" لابد أن يعكس لأبناء المنطقة والوطن بشكل عام كل نفع وفائدة من خلال تعزيز ورفع معدل الوعي في قطاع المنشآت.وأكد سمو أمير منطقة القصيم مدى ضرورة أن يكون ملتقى "بيبان القصيم" مساهماً قوياً على توفير بيئة حاضنة وداعمة لاستمرار وتنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العمل والسير على تحقيق رؤية المملكة 2030 , مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض ، التي ستسهم بحول الله بشكل فعّال في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المتميزة ، والطرق المؤدية إلى استثمارها سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو اللذين لديهم رغبة في دخول سوق العمل بقطاعٍ جديد , مذكراً سموه حرص حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم أبناء هذه البلاد في كل عمل اقتصادي نافعاً لهم محققاً لنجاحهم , مقدماً شكره للجميع , سائلاً الله التوفيق لهم.جاء ذلك خلال ترؤس سمو الأمير فيصل بن مشعل اجتماع فريق عمل ملتقى "بيبان القصيم", بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد, ووكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عبدالرحمن الوزان, ونائب محافظ الهيئة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، ومساعد المحافظ للتواصل محمد البلوي, وأمين عام برنامج التوطين الموجه أحمد المشيقح، وفريق عمل ملتقى بيبان القصيم.من جهته أشاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد , على ما تحظى به منطقة القصيم من تعزيز لبرامج التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي كافة المجالات المرتبطة بمثل تلك المشاريع التي تنعكس عن متابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة القصيم , مقدماً شكره وتقديره لسموه لما يلقاه أبناء المنطقة من دعمٍ وتشجيع دائم , مؤكداً أن ملتقى بيبان القصيم سيسهم في تعزيز نمو المنشأت المتوسطة والصغيرة وسيكون داعماً لها.وأشار إلى أنه يسعى من خلال إقامة ملتقى بيبان في منطقة القصيم إلى إنشاء بيئة تنافسية للتشجيع إلى دخول مزيداً من المنشآت لسوق العمل في المنطقة , موضحاً أن الملتقى سيكون راسماً لمنهج الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير ، وإبراز العديد من الفرص الإستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة ، من خلال عكسها على احتياجات السوق ، وتمكين المنشآت القائمة كذلك بالأستمرارية والنمو والتوسع.// انتهى //17:42ت م