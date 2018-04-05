الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, أن خدمة المراجعين والمستفيدين عمل جليل وخدمة اساسية، ويهمنا أن نرفع من رضى المستفيدين ونحقق تطلعاتهم ونعالج احتياجاتهم ونقدم الخدمات اللازمة لإنجاز اعمالهم ومعاملاتهم.وأضاف معاليه : أن قطاع التعليم هو أكبر قطاع خدمي بالمملكة، يخدم شرائح متعددة سواء في التعليم الجامعي أو التعليم العام، من الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع أبناء الوطن والمقيمين، وهو ما يلزمنا أن نقدم لهم الخدمة، وأن نتواصل معهم بشكل حضاري وراقي كما يقدمه مركز رعاية المستفيدين .جاء ذلك خلال رعاية معاليه اليوم, لملتقى تواصل الثالث الذي جاء بعنوان "تواصل ذكي بين المواطن والحكومة", حيث دشن معاليه عددا من الخدمات والقنوات الجديدة في مركز رعاية المستفيدين (تواصل) وهي خدمة استشارات ، وخدمة شكوى بثوبها الجديد ، وإطلاق قناة جديدة للتواصل مع المستفيدين .وقال العيسى :" نتطلع أن يكون هذا اللقاء داعماً لجهود الزملاء وأن يكون محطة انطلاق لمزيد من التطوير في الخدمات والمنتجات التي تسهم في تسهيل عمل التواصل وتقديم الخدمة بشكل سريع والوصول لجميع الشرائح بحسب المستوى الذي يحتاجه المستفيد .وأشار معالي وزير التعليم إلى أن تقديم الاستشارات الاجتماعية والتربوية والعلمية والنفسية هي استكمال لهذه المسيرة ودعم لجهود الوزارة، ونأمل ان تتحقق بالمستوى الذي يرضي المستفيدين من هذه الخدمة كافة، مؤكداً أهمية العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة، والاستمرار في تقديم الأفضل، بتكامل الجهود بين كافة الوحدات التعليمية سواء على مستوى إدارات التعليم أو على مستوى الجامعات .وأوضح المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل بوزارة التعليم عبدالعزيز بن منصور العصيمي؛ أن خدمة المستفيدين قامت بإغلاق أكثر من مائتي ألف تذكرة ما بين طلب، وشكوى، ومقترح، وتلقى أكثر من نصف مليون مكالمة واردة إلى مركز الاتصال على الرقم الموحد 19996، الذي يعمل على مدار الساعة، ما بين استفسارات عامة، أو استعلام عن المعاملات، أو رفع تذاكر عبر مركز الاتصال أو دعم تقني للأنظمة، أو التأمين الطبي، مع المزيد من الشراكات، للتوسع في نشر الخدمة في كافة قطاعات وزارة التعليم، والجهات ذات العلاقة .وأبان أن عدد الخدمات المقدمة من تلك الجهات تجاوزت الألف خدمة فرعية، مع توسع في عدد مشرفي ومنسقي خدمة تواصل الإلكترونية الذين تجاوز عددهم 800 منسق ومنسقة, مفيدا أنه لزاما على مركز رعاية المستفيدين بالوزارة أن يواكب هذا التوسع في الجهات والخدمات بتطوير الخدمة وإضافة العديد من المزايا والتقارير، مع تحسين وتطوير لآلية سير التذاكر داخل النظام، وتطوير للبوابة الخارجية والتطبيق للهواتف الذكية، مع متابعة لمؤشرات حسن الأداء سرعة وجودة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة حيث تم تجويد ما يزيد على 90 ألف تذكرة، وإجراء قرابة 30 اتصالا بالمستفيدين لقياس مستوى رضاهم .// انتهى //17:43ت م