عام / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
عمان 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واس
بحث معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى اليوم ، مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أهمية تعزيز دور الخطاب الديني المستنير، في مواجهة الفكر الإرهابي والتطرف، وخطاب الكراهية.
وأكد اللقاء، عمق العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات، والاتفاق على الموقف الثابت تجاه رفض الإرهاب والتطرف بجميع اشكاله، وإدانة كل عملية إرهابية.
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17:44ت م