عمان 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسبحث معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى اليوم ، مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أهمية تعزيز دور الخطاب الديني المستنير، في مواجهة الفكر الإرهابي والتطرف، وخطاب الكراهية.وأكد اللقاء، عمق العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات، والاتفاق على الموقف الثابت تجاه رفض الإرهاب والتطرف بجميع اشكاله، وإدانة كل عملية إرهابية.// انتهى //17:44ت م