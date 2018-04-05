إسلام آباد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.99% أي ما يعادل 457 نقطة، وأقفل عند مستوى 46560 نقطة.وبلغت كمية التداول 113578620 سهماً نفذت في 361 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 175 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 162 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.واستحوذت أسهم شركات المواد الكيمائية والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:17ت م