عدن 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسناقش مسؤولان يمنيان اليوم، العراقيل التي تواجه عمل المؤسسات القضائية في البلاد، ووضع المعالجات لذلك.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، ناقش رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، مع رئيس المحكمة العلياء القاضي حمود الهتار، المهام المنجزة في عمل المحاكم والسلك القضائي خلال المرحلة الماضية.وشدد "بن دغر" على ضرورة سرعة البت في قضايا المواطنين في المحاكم وترسيخ قيم العدالة والمساواة والالتزام بالقانون والدستور والقيم الوطنية العليا.ومنذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين المدعومين من ايران على عاصمة البلاد صنعاء اواخر سبتمبر 2014، انهارت الأوضاع وأُصيبت مؤسسات الدولة بالشلل التام، علاوة على استغلالها من قبل مليشيا الانقلاب.// انتهى //18:17ت م