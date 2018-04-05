المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسعدّ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الكوادر الوطنية المؤهلة التي تبني وتشغل مصانع الصناعات الثقيلة, أحد أبرز مكامن القوة الحقيقة التي تمتلكها المملكة.وأعرب سموه خلال زيارته شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل "سامرف" و شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بمحافظة ينبع عن فخره واعتزازه بالكفاءات السعودية التي تقوم على إنشاء ودعم هذه الصناعات والمؤهلة لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث.واطّلع سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة خلال الزيارة على قصص نجاح الشركتين وإنجازاتهما، ودورهما في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما اطّلع سموه ميدانياً على مصفاة سامرف ومرافقها ومشروع الصيانة الدورية بها، وشركة ينساب وإحدى غرف التحكم بها.من جهة أخرى، زار سمو الأمير سعود بن خالد مهرجان الزهور وَالحدائق بالهيئة الملكية بينبع في نسخته الثانية عشر, حيث استهلة زيارته بـالتجول بين أروقة تلال الزهور التي تُعد الأكبر في العالم وركن حديقة التدوير الذي يرسخ ثقافة المحافظة على البيئة من خلال ما يقدمه المهرجان من برامج تثقيفية وترفيهية في هذا المجال.بعد ذلك زار سموه ركن ( هل يشعر النبات ؟)، الذي يعد أحد أهم الأركان التي تعزز ثقافة استدامة الطاقة الخضراء المعنية بالمحافظة على الاشجار, وذلك بتقديم مواد علمية ثقافية إعجازية جرى استخلاصها من أعرق الجامعات العالمية وتقديمها للزوار .كما سجل الأمير سعود بن خالد الفيصل زيارة للمنطقة التاريخية بينبع بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.وقدم مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني شرحاً موجزاً عن سوق الليل ومركز الحرفيات والأعمال التراثية أثناء الجولة.وأعرب سموه عن سعادته بما شاهده من أعمال حرفية وفنية بمركز الحرفيات، كما شاهد سموه عروضاً تراثية قدمتها فرقة شباب ينبع الشعبية.// انتهى //18:18ت م