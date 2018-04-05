القاهرة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسقال نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد على الشدادي إن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاوز الأراضي اليمنية وأصبح يمتد إلى المملكة العربية السعودية، باستخدام صواريخ إيرانية الصنع لاستهداف أراضيها.وأوضح الشدادي، في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس النواب المصري، أن الميلشيات الحوثية انقلبت على الدستور والقانون والرئيس الشرعي وعطلت مؤسسات الدولة، إلى جانب ارتكابها مجازر حصدت أرواح أكثر من 13 ألف مدني، و30 ألف مصاب، فضلاً عن تشريد 4 ملايين مواطن.وأكد أن خطر الميلشيات الحوثية وصل إلى دول الجوار باستهداف مدن المملكة العربية السعودية بصواريخ لم تكن ضمن تسليح الجيش اليمني، وهو ما يكشف عن أنها إيرانية الصنع.وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي اليمني شهد انهياراً حاداً ووصلت الاحتياطات النقدية إلى أدنى مستوياتها منذ انقلاب الحوثيين على الرئيس الشرعي، مندداً بضعف تعامل المجتمع الدولي مع معاناة الشعب اليمني.// انتهى //18:24ت م