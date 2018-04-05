تونس 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسقبض الأمن التونسي على عنصرين إرهابيين بمحافظتي سوسة والكاف .وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، ان الإرهابيين اعترفا بتبنيهما للفكر الإرهابي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم حبسهما على ذمة القضاء.الى ذلك أعلن بيان آخر صادر عن وزارة الدفاع التونسية عن تبادل لإطلاق النار بين تشكيلة عسكرية تونسية ومسلحين كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع تقومان بتأمين عمليات التهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بمحافظة تطاوين جنوب البلاد مما أدى الى احتراق صهريج وثمانية شاحنات محملة بالبنزين .وأضاف البيان انه تم القبض على أربعة مهربين تونسيين خلال العملية في حين فر البقية باتجاه الأراضي الليبية .// انتهى //18:24ت م