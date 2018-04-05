إسلام آباد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه مقابل مقتل مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة للقوات شبه العسكرية عملية تمشيط في منطقة "تُربت" البلوشية، حيث اطلقت مجموعة من المسلحين النار على الفرقة العسكرية ما أدى إلى مقتل جندي.وأضاف أن الفرقة العسكرية تعقبت أثر الإرهابيين وتمكنت من قتل اثنين منهم، وواصلت التمشيط في المنطقة، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.// انتهى //18:24ت م