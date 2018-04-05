نجران 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الإشراف التربوي اليوم، برنامج الاختبارات التشخيصية لطلاب الصفوف الأولية بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي, حيث بلغ عدد المدارس المستفيدة في المنطقة 76 مدرسة ابتدائية.ويهدف البرنامج إلى تشخيص واقع الطلاب في المهارات والمعايير والأدوات الخاصة بمادة لغتي للصفوف الأولية.// انتهى //18:27ت م