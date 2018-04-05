تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسشاركت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك في أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة", الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، واستمر لمدة يومين ، وذلك بفندق رافال كمبنيسكي في مدينة الرياض .وهدف المؤتمر إلى مناقشة مخاطر الفساد في برامج الخصخصة والتدابير الوقائية المناسبة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة و مكافحة الفساد.يذكر أن وكيل عمادة شؤون الطلبة ورئيس وحدة التوعية الفكرية الدكتور سلمان البلوي مثل الجامعة في أعمالها خلال هذا المؤتمر الذي اشتمل على العديد من المداخلات والتوصيات الهادفة في مجال مكافحة الفساد, والخصخصة.// انتهى //18:50ت م