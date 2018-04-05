المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسحقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المملكة بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في الفروع الثلاثة لمسابقة القرآن الكريم لطلاب المدارس, التي اختتمت فعالياتها يوم أمس ، تحت رعاية مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي، بحضور عدد من أصحاب السمو والفضيلة والقيادات التربوية والتعليمية بجدة .وحصل الطالب إسماعيل محمد إبراهيم قارئ من مدرسة الإمام عاصم المركز الأول في الفرع الأول للمسابقة على طلاب المرحلة الثانوية وجائزته (سيارة) فيما حقق الطالب عيسى محمد ناصر من متوسطة الإمام نافع المركز الأول في الفرع الثاني على طلاب المرحلة المتوسطة وجائزته ( ١٢٠٠٠) ريال وحصد الطالب عبدالله بحرام عبدالحكيم من مدرسة محمد القشيري المركز الأول في الفرع الثالث للمسابقة على طلاب المرحلة الابتدائية وجائزته ( ١٠٠٠٠ ) ريال .بدوره, هنأ مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الفروع الثلاثة للمسابقة على مستوى المملكة، كما هنأ أولياء أمور الطلاب ومعلميهم بهذا الفوز وهذا الإنجاز ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لاستثمار أوقات الطلاب في حفظ كتاب الله الكريم وما فيه من نفع وفائدة، متمنياً للطلاب الفائزين ولجميع زملائهم التوفيق .// انتهى //18:59ت م