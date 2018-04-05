المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أن الخطط الاستراتيجية لرفع كفاءات منسوبي الدفاع المدني مستمرة ومتطورة بتوجيه مباشر من معالي مدير عام الدفاع المدني، وهو مانسعى إليه دائمًا بإقامة التجارب الفرضية لرفع كفاءة الأداء العملي لدى منسوبينا وإقامة الدورات الرياضية لرفع كفاءة الأداء اللياقي والعضلي.وقال في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام فعاليات الدورة الرياضية العشرين، والمباراة النهائية لكرة القدم التي انتهت بفوز فريق الادارة العامة بالمدينة على ضيفه فريق ادارة الحناكية بنتيجة 4-1، "إن البطولة تُحاكي أعمال رجل الدفاع المدني ومايواجهه من ظروف صعبة خلال أداء مهامة، مُفيداً أن جميع الألعاب الرياضية حققت الهدف من إقامتها ولله الحمد ويظهر ذلك من خلال معدل مستوى اللياقة البدنية التي أظهرت تطورًا ملحوظًا.بدوره أفاد رئيس اللجنة الرياضية العقيد دكتور صالح الأحمدي أن البطولة تميزت بتنوع ألعابها الرياضية التي شملت 5 ألعاب رياضية تمثلت في: كرة القدم ، وكرة الطائرة ، وألعاب القوى، وتحدي رجل الدفاع المدني ,والسباحة.//انتهى//19:21ت م