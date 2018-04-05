عدن 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستمكن الجيش اليمني مسنوداً بطيران التحالف العربي اليوم، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.وأوضح مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع الاستراتيجية في منطقة "قانية" شمالي البيضاء ومنها جبل "الفالق" وهضبة "رمضة" وجبال الوعيل وخرفان المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.وأضاف، أن هذه الانجازات "تزامنت مع غارات جوية مكثّفة ومركزة لطيران التحالف استهدفت آليات وتجمعات وتحركات للمليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للمليشيات في شعب "الماعز" التابع لمنطقة "بني وهب" بمديرية السوادية ".// انتهى //19:40ت م