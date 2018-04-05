الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستنطلق غداً , منافسات الجولة الثانية والثلاثين , من الدوري الفرنسي لكرة القدم , بمواجهة سانت ايتيان مع ضيفه باريس سان جيرمان , و يسعى باريس المتوج بكأس رابطة الاندية الفرنسية على حساب حامل لقب الدوري الموسم الماضي موناكو , لمواصلة ابتعاده بصدارة الدوري , حيث يحتل الفريق المرتبة الأولى لترتيب المسابقة برصيد 83 نقطة وبفارق 16 نقطة عن اقرب ملاحقيه فريق موناكو ثاني الترتيب بـ 67 نقطة.وكان باريس سان جيرمان قد تمكن في المواسم الخمس الأخيرة من الفوز بلقب الدوري 4 مواسم متتالية , قبل أن يتمكن موناكو من الفوز باللقب العام الماضي , وهي المرة الأولى يحققها منذ عام 2000 م , في الجانب الآخر يحتل سانت ايتيان المركز التاسع لترتيب المسابقة وبرصيد 42 نقطة .// انتهى //19:41ت م