الدمام 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب زيارته التفقدية للدوائر النيابية بالمنطقة الشرقية اليوم بزيارة دائرتي محافظتي الخبر والأحساء.والتقى معاليه خلال زيارته التي رافقه خلالها معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، منسوبي الدوائر وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق العدالة المنشودة.كما التقى معاليه عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لمن لديه شكوى أو ملاحظة.وفي الختام أعرب معاليه عن شكره لفضيلة رئيس فرع المنطقة الشرقية الشيخ منصور العنيق على ما يبذله وزملاؤه من جهد لإنجاز القضايا.// انتهى //19:51ت م