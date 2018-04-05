بريدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه الفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:25ت م