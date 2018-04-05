الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم , اليوم , عن فتح تحقيق تأديبي أثر الإعتداء الذي تعرضت له حافلة فريق مانشستر سيتي الانجليزي مساء الأربعاء، وقبل انطلاق مباراته أمام مضيفه ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي " ستتولى لجنة الرقابة والاخلاقيات والتأديب التابعة للاتحاد ، النظر في هذه القضية في 31 مايو المقبل ، بحسب البيان نفسه.وكانت الشرطة الانجليزية قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في القضية ذاتها ، سعيا إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن الحادثة.من جانبه أصدر نادي ليفربول ، بيان اعتذار، استنكر فيه "الأحداث التي سبقت المباراة التي أسفرت عن ضرر كبير في حافلة مانشستر سيتي قبل وصوله إلى ملعب أنفيلد", مقدماً اعتذاره لجوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ، و لاعبيه والجهاز الفني الذين تعرضوا لهذا الحادث"، معتبرا تصرفات بعض المشجعين كانت "غير مقبولة".// انتهى //20:27ت م