تونس 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي شامل للأزمة هناك، إضافة إلى استعراض دور جامعة الدول العربية في دفع مختلف الأطراف الليبية إلى استئناف الحوار.وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء دعم بلاده لخطة الامم المتحدة لإيجاد حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية، فيما أكد الجمالي حرص جامعة الدول العربية على المساهمة الفاعلة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بما يعيد الأمن والاستقرار للبلاد.// انتهى //20:28ت م