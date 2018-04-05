السيح 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم, حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز، وذلك بالمدينة الجامعية .وبدئ الحفل بمسيرة الخريجين البالغ عددهم 4740 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الجامعة في جميع مقارّها في المحافظات الست " الخرج والدلم والحوطة والأفلاج والسليل ووادي الدواسر " وفي مختلف التخصصات والدرجات العلمية.بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب حمد بن سليمان الدريهم من كلية طب الأسنان كلمة الخريجين ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، منوهًا بما وجده الطلاب في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز من فرصةَ لطلبِ العلمِ والمعارف، والمشاركة في البرامج والأنشطة الطلابية، والمؤتمرات العلمية ، والمسابقاتِ البحثيةِ والأعمالِ التطوعية والخدمة المجتمعية التي مكنت الطلاب من تحقيق ذواتهم وصقل شخصياتهم .عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يحكي قصة الجامعة ومنجزاتها ويترجم بلغة الأرقام والحقائق ما أحرزته من حراك علمي وبحثي ومجتمعي.بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب، وقال : " إنّ الأمل وحب الوطن ، والأداء الجادّ قيم نبيلة تتجسد بجلاء في مناسبات التخرج المتجددة كل عام ، وتذكيها في نفوسنا توجيهات حكومتنا الرشيدة وتطلعاتها التعليمية التي أولتها رؤية المملكة 2030 قدرًا كبيرًا من العناية والاهتمام، وحظًا وافرًا من الرعاية والدعم حتى تتواصل مسيرة التعليم في بلادنا، وترتقي الجامعات وتبلغ مراتب أكثر علوًّا وشرفًا، وتغدو صروحًا تتألق بجمال المعرفة، وتنضح علمًا وبحثًا، وتروي المجتمع والوطن بخريجين وخريجات رفيعي التأهيل معززي الكفاءات مصقولي المهارات" .وأشار معاليه إلى أن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز حققت العديد من الإنجازات، حيث تقدم أكثر من 80 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس، و7 برامج في مرحلة الماجستير، واليوم تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برامج الماجستير، كما حصلت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي الدولي في عدد من برامجها، كما حققت مرتبة متقدمة في النشر العلمي وصُنفت ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف QS كما حقق طلاب الجامعة مراكز متقدمة في المنافسات المختلفة والاختبارات القياسية التخصصية.وأوضح معالي مدير الجامعة أن الجامعة مع تحقيق هذ الإنجازات تسعى لبناء الشخصية الواعية المستوفية للمعارف الضرورية والقدرات الكافية، والمهارات اللازمة من خلال برامج تخصصية نوعية ونشاطات لاصفيّة معزة للقيم والمهارات إلى جانب شراكات استراتيجية محلية ودولية مع الإسهام الفاعل في المناشط المجتمعية لتصبح مخرجات الجامعة وثيقة الصلة بالواقع، وملبية لمتطلبات العمل ومن قبل ذلك بناء المواطن الصالح المحافظ على دينه والمحب لقيادته والمدافع عن وطنه والمتفاني في خدمة أهله ومجتمعه.وفي ختام كلمته ثمّن حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورعايته لهذا الحفل، مشيداً بحرص سموه الدائم على دعم الجامعة ومساندتها، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئاً الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.بعدها أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الصقر نتائج خريجي الدفعة التاسعة للفصل الأول والمتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1438هـ / 1439هـ، والبالغ عددهم 4740 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الجامعة في جميع مقارّها في المحافظات الست .وعقب الحفل أدلى سمو أمير منطقة الرياض بتصريح صحفي قال فيه : في الواقع أنا سعيد أن أكون اليوم في جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج، وأن هذه الجامعة أثبتت وجودها، وأصبحت علمًا بارزًا وواضحًا في مسيرتنا التعليميّة في المملكة ، وأرجو أن تحقق هذه الجامعة آمالنا وتوجيهات القيادة الرشيدة ، وأرجو أن نحظى منها دائمًا بأعمال تواكب التطلعات المنتظرة منها " .وأضاف سموه : أقدم شكري وتقديري لمعالي مدير الجامعة وأساتذة الجامعة وكل منسوبيها ، والحمد لله نشهد صروحًا علمية على مستوىً عالٍ ، وقد سمعنا اليوم كيف حصلت الجامعة على ما حصلت عليه ، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما من جهد وعطاء وعمل ، راجياً من الله أن تحافظ الجامعة على ما اكتسبته، وأن تحقق كل عام أفضل النتائج .// انتهى //20:55ت م