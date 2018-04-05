الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساستهل الأميركي تايغر وودز , أحد أبرز اللاعبين في تاريخ رياضة الغولف , اليوم , مشاركته في أول دورة للماسترز منذ عام 2015.وكان تايغر وودز قد غاب عن نسختي 2016 و2017 لأول بطولة "غراند سلام" للموسم بسبب الإصابة , حيث خضع إلى عملية جراحية في ظهره 4 مرات منذ عام 2014، وغاب على إثرها عن الظهور في البطولات الكبرى لرابطة اللاعبين المحترفين منذ 2015.// انتهى //21:01ت م