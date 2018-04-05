الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستفقد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ، الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة ومكتبي الأحوال المدنية 1و2، إضافةً إلى عدد من مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظات التابعة للمنطقة، كمحافظة الحناكية و محافظة مهد الذهب اطلع خلالها على سير العمل هناك والأسلوب المتبع لاستقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم واجتمع بالمدير العام ومديري الإدارات والمكاتب بالمنطقة.وأكد الجلعود أهمية مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الأساليب الخدمية المتميزة والسريعة المقدمة للمواطنين، مطالبًا في الوقت ذاته بالعمل الجاد والدؤوب للنهوض بمستوى الخدمة، كما اجتمع مع عدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.وتأتي الزيارة لمتابعة سير العمل في الإدارات كافة والتأكد من مدى جاهزيتها ورصد كافة الملاحظات لتجاوزها وتطوير الإجراءات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.// انتهى //21:21ت م