عدن 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأحرز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم، تقدماً كبيراً ضد الميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرق صنعاء.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي، أن الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير جبال الصخر والجبل الأحمر في مديرية نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بعد المعارك التي دارت اليوم، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة.وأوضح أن قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي خاضت معارك شرسة ضد الانقلابيين، أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلاً في صفوف الميليشيات وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق مركبتين وتدمير عتاد عسكري كبير.وأكد الشندقي أن المعارك ما تزال مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف عناصر المليشيات.// انتهى //21:48ت م