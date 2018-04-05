إسلام آباد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسجددت باكستان استعدادها لبدء حوار السلام مع جارتها الهند، مؤكدة أنها مستعدة في أي وقت للتفاوض مع الهند بشأن تخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية وتحسين العلاقات على أسس عادلة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بإسلام آباد اليوم، أن باكستان لم تتردد أبداً في أي وقت لبدء محادثات السلام مع الهند، ولكن الأخيرة هي من أوقفت عملية السلام، ولا تتجاوب مع المبادرات الباكستانية في هذا الصدد، وتتهرب من عملية حوار السلام.كما جدد إدانة باكستان لما وصفه بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الهندية بحق المدنيين في إقليم كشمير، موضحاً أن القوات الهندية قتلت حوالي 20 مدنياً فضلاً عن سقوط مئات الجرحى خلال الأيام الأخيرة.وأضاف أن الحكومة الباكستانية قررت إرسال مبعوثين دبلوماسيين وبرلمانيين إلى مختلف دول العالم لإثارة الأعمال الوحشية التي تمارسها القوات الهندية بحق المدنيين في إقليم كشمير.كما دان متحدث الخارجية الباكستانية مقتل عدد من الأطفال جراء الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأفغانية على مدرسة قرآنية في إقليم قندوز الأفغاني.// انتهى //21:54ت م