تونس 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم اتصالاً هاتفياً مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسّع يوهانس هان، الذي يزور تونس حالياً.وجرى خلال اللقاء التركيز على الاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في بروكسل خلال شهر مايو المقبل، إضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لتونس ومضاعفة الاستثمارات والسياحة الأوروبية بها.// انتهى //21:55ت م