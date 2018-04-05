القاهرة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستسلّم رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لمدة عام، خلفاً لرئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الحبيب المالكي، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت بمقر مجلس النواب المصري اليوم.وشهدت الجلسة الختامية تكريم الدكتور علي عبد العال بصفته راعي المؤتمر، والرئاسة السابقة للاتحاد ممثلة في رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.كما شهدت الجلسة تكريم الفائزين بجائزة التميز البرلماني العربي في فئة رئيس البرلمان، وهما رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، ورئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال المعولي، وشمل التكريم في فئة التميز البرلماني رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم راشد الملا، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ورئيس البرلمان الأردني السابق سعد سرور.// انتهى //21:56ت م