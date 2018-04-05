اجتماعي / جمعية أسر التوحد بالمدينة المنورة تنظم فعاليات " كن أنت " بمناسبة اليوم العالمي للتوحد
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واس
نظمت جمعية أسر التوحد الخيرية اليوم , فعاليات اليوم العالمي للتوحد 2018, تحت عنوان " كن أنت لأنك جميل كما أنت " بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, وذلك بمجمع الراشد بالمدينة المنورة .
واشتملت الفعاليات التي تستمر لمدة يومين وبمشاركة عدد من أطفال التوحد وأسرهم على عدة أركان منها الاستشارية والتعليمية المختصة بأطفال التوحد ، وركن الترفيه ، وركن المسرح والمسابقات التي قدم من خلالها العديد من الجوائز والهدايا .
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