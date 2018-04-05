المدينة المنورة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية أسر التوحد الخيرية اليوم , فعاليات اليوم العالمي للتوحد 2018, تحت عنوان " كن أنت لأنك جميل كما أنت " بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, وذلك بمجمع الراشد بالمدينة المنورة .واشتملت الفعاليات التي تستمر لمدة يومين وبمشاركة عدد من أطفال التوحد وأسرهم على عدة أركان منها الاستشارية والتعليمية المختصة بأطفال التوحد ، وركن الترفيه ، وركن المسرح والمسابقات التي قدم من خلالها العديد من الجوائز والهدايا .// انتهى//22:03ت م