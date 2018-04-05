إسلام آباد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسدعا رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي المجتمع الدولي إلى تظافر الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها لتحقيق الأمن والسلام العالمي على أسس دائمة.وقال عباسي في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الجلسة الختامية لمؤتمر مكافحة الإرهاب الذي استضافته باكستان بمشاركة وفود دولية " إن الإرهاب بات ظاهرة دولية لا يمكن معالجتها دون تظافر الجهود الدولية وبدون حلها من جذورها والقضاء على مسبباتها".وأضاف أن استخدام القوة العسكرية ليس الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب، مشيراً إلى أن محاولة مكافحة التطرف في أفغانستان بالقوة العسكرية أدى إلى تعزيز التطرف والإرهاب.وقال إنه يجب معالجة الخلافات في المناطق المتوترة عبر الحوار السياسي، وأن باكستان حققت نجاحات كبيرة في القضاء على الإرهاب الداخلي لديها، وتقوم حالياً باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها.// انتهى //22:04ت م