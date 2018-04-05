الأمم المتحدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من شح إمدادات الأدوية الأساسية والمواد الطبية غير القابلة لإعادة الاستخدام في قطاع غزة.وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة اليوم، أن إمدادات نصف قائمة الأدوية الأساسية، و25% من مواد الاستخدام الواحد، وصلت إلى الصفر. وتشتد الحاجة إلى توفير مليون دولار لدعم النظام الصحي في غزة من أجل توفير العقاقير والمعدات ومواد المعامل، وغيرها من إمدادات، خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة.// انتهى //22:39ت م