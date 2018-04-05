مكة المكرمة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسالتقى الرئيس المكلف للجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد الأكوع اليوم المدير التنفيذي للشئون للأكاديمية والتدريب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةالدكتور طارق منشي .وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجمعية ومدينة الملك عبد الله الطبية لتقديم محاضرات ودورات تدريبية تخصصية وتطويرية وورش عمل تسهم في تنمية المجتمع المكي وتطوير الأداء الإداري الحكومي والأهلي ، كما جرى التنسيق لوضع خطة عمل لتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب والمحاضرات في الإدارة والجودة لخدمة قطاعات المنطقة الخدمية والتعليمية والصحية .// انتهى //22:46ت م