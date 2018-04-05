تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز بئر بن هرماس ومركز العيينه ، ومركز الهوج شملت الحلوات واللقحه ، ومركز فجر شملت ضلوع فجر والمخيليل ، وعلى مركز مغيرا شملت بنات بقر وسدار وثليثوات وصيفور والمجيفله ، وتلف الحاء وخبراء الحسنة وقلب احمد والمليسا وقلوب الناقة والطخم وسنام .كما هطلت أمطار على مركز رحيب شملت وادي القرن ووادي ام الدود وهجرة البيضاء ، وعلى مركز القليبة شملت المركز وضواحيه ، سال على إثرها عدد من الأودية شملت وادي المسيبيل وخروط الجريدات ووادي ابو جنيب ووادي حاكة ووادي الرمامية ووادي المعقر ووادي المشي .جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:51ت م