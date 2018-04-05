عام / أمطار على مراكز منطقة تبوك
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
تبوك 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز بئر بن هرماس ومركز العيينه ، ومركز الهوج شملت الحلوات واللقحه ، ومركز فجر شملت ضلوع فجر والمخيليل ، وعلى مركز مغيرا شملت بنات بقر وسدار وثليثوات وصيفور والمجيفله ، وتلف الحاء وخبراء الحسنة وقلب احمد والمليسا وقلوب الناقة والطخم وسنام .
كما هطلت أمطار على مركز رحيب شملت وادي القرن ووادي ام الدود وهجرة البيضاء ، وعلى مركز القليبة شملت المركز وضواحيه ، سال على إثرها عدد من الأودية شملت وادي المسيبيل وخروط الجريدات ووادي ابو جنيب ووادي حاكة ووادي الرمامية ووادي المعقر ووادي المشي .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
22:51ت م