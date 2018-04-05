إسلام آباد 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأشاد وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان الجهود التي تبذلها روسيا لدعم التعاون الإقليمي الرامي إلى حل النزاع الدائر في أفغانستان.وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الأمن الدولي 2018م، الذي عقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، أن باكستان تؤيد دعم عملية المصالحة السياسية بين الفصائل الأفغانية بدون فرض حلول خارجية، لكي يتمكن الأفغان من حل مشاكلهم بأنفسهم لضمان الأمن الدائم في أفغانستان على المدى البعيد.وأعرب عن قلق بلاده إزاء تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، مشيراً إلى أن باكستان قلقة من تنامي هذا التنظيم الإرهابي في المناطق الأفغانية القريبة من حدودها.وبيّن أن هناك جهات أجنبية في أفغانستان تساعد عناصر تنظيم داعش على تعزيز نفوذها في أفغانستان لتهديد أمن الدول المجاورة.// انتهى //22:51ت م