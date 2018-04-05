وشدد المؤتمر على توحيد الموقف العربي تجاه قضايانا الكبرى من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، لتكسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها في وطننا العربي وأمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يضمن حشداً للرأي العام العالمي معنا، من أجل تحقيق أهدافنا كأمة عربية لها قضايا مشتركة مصيرية.وأكد المؤتمر دعم محاربة الإرهاب بكل أشكاله في وطننا العربي، وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة في سبيل ذلك والعمل على تجفيف منابعه واستئصال جذوره الفكرية والمادية أياً كانت، كي لا يجد بيئة حاضنة له يجعلها منطلقاً لأعماله الإجرامية ولفكره الهدام.وأشار المؤتمر إلى أن الاتحاد يعمل بكل ما أوتي من إمكانات لوضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف التي تمر بها أجزاء عزيزة من وطننا العربي، وأن يكون الحوار البناء سبيلاً لحل الخلافات والصراعات والمشكلات، وأن تسخر الطاقات في خدمة البناء والإعمار، خاصة وأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا من قيم ومبادئ وروابط اللغة والدين والثقافة ووحدة المصير.كما أكد المؤتمر على تقديم وتوفير مختلف أوجه الدعم للاجئين والنازحين العرب من ديارهم بسبب الحروب والتوترات، وتقديم الدعم الاقتصادي للدول العربية الشقيقة المستضيفة لهم لتستطيع الوفاء بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاههم، والعمل على إعادتهم إلى ديارهم بكرامة، ووضع حد لمعاناتهم في المسالك البحرية ومراكب الموت.وأشار المؤتمر إلى أن الاتحاد البرلماني العربي عمل على عمل وحدوي بين دول أمتنا العربية فيما يخص التشريعات غير الخلافية لتكون منطلقاً لعمل مشترك على قضايا أخرى فيها خدمة للمواطن العربي، ولمستقبل مشترك للجميع.كما شدد المؤتمر على ضرورة إيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم للاقتصاد العربي بما يحقق سوق عمل يستوعب العمالة العربية كي تستثمر الأمة العربية طاقاتها المنتجة، وأن تسخر العقول للتطوير والتقدم على جميع المستويات، خصوصاً ونحن نرى إلى أي حد تهدر إبداعات وإنتاجات الشباب العربي في بلدان المهجر والاغتراب، وكيف تساهم مساهمة فعالة في دعم اقتصادات الدول الأخرى، بالرغم من حجم الاستثمارات التي بذلت في تكوينها في أوطانها الأصلية.// انتهى //22:56ت م