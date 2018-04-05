الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستواصلت الإثارة في منافسات اليوم الثاني من أيام بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تقام منافساتها في العاصمة الرياض، بمركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تأتي إقامة البطولة بوصفها إحدى المبادرات التي أطلقها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وخصصت لها جوائز ضخمة يصل مجموعها إلى مليون ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.وشهد ثاني أيام البطولة، مشاركة 6144 لاعبًا في كلا المقرين، تأهل منهم 3072 لاعبًا لينضموا إلى المتأهلين من اليوم الأول إلى المراحل المتقدمة ، حيث أقيمت 8 جولات، بواقع 4 جولات في كل صالة ، على أن يتواصل التنافس غدًا في ثالث أيام البطولة، التي ستشهد استمرار التصفيات الأولية، إضافة إلى إقامة جولات متقدمة في الصالة الخضراء بالمجمع الأولمبي، بحيث يصبح مجموع المتأهلين في نهاية منافسات الغد 2048 لاعبًا.من جهته عبَّر عدد من المشاركين في البطولة عن سعادتهم الكبيرة بإقامة هذا الحدث لأول مرة في المملكة، الذي يستهدف الفئات العمرية المختلفة، بوصف لعبة البلوت من أهم الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة، مشيدين بالتنظيم الكبير من قبل الجهات المنظمة، على الرغم من الحشود الغفيرة التي تشهدها المنافسات، إضافة إلى سهولة ويسر دخول اللاعبين من البوابات الخارجية، حتى وصولهم إلى طاولة اللعب .// انتهى //23:06ت م