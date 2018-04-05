الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساختتم مهرجان ومعرض الأسر المنتجة لذوي الإعاقة في دورته الثانية "منتجة2، مساء أمس، فعالياته التي أقيمت بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ونظمته جمعية الأطفال المعوقين والهيئة العامة للترفيه وأمانة منطقة الرياض، وأستمر ثلاثة أيام، وذلك مواكبة للمؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.وأوضح مدير عام المهرجان خالد الباز أن تنظيم المهرجان جاء بمشاركة العديد من الأسر المنتجة التي تم تأهيلها ليكون لديها قنوات تواصل مع المجتمع، إضافةإلى لدعم من قبل الجهات المختصة الحكومية والخاصة، ولإبراز مواهب ذوي الإعاقة من الشباب والشابات وتبنيها واحتضانها من خلال مؤسسات الإنتاج الفني.وذكر أن المهرجان شهد حضوراً لافتاً من الزوار تجاوز 4500 زائر، حيث ضمت مشاركة عشرات الأسر المنتجة من ذوي الإعاقة بالعديد من المنتجات المتنوعة من الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، والمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى أجنحة توعوية وتعريفية للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وكذلك تقديم العديد من عروض الحرفيين بالسوق التقليدي والمتاحف والكتاتيب والألعاب الشعبية، واستعراضات فنية وترفيهية تقدمها فرق التراث الشعبي والأطفال، وتم توزيع جوائز عينية ونقدية على المشاركين من الحضور.وأفاد أن المهرجان حظي بإشادات العديد من المسئولين الذين تشرفت الفعالية بزيارتهم للجهود المبذوله من الشباب والفتيات السعوديين الذين حولوا المهرجان إلى مناسبة تفاعلية لها وجودها من خلال منصات الإعلام المختلفة، وكذلك تميز المشاركات التي تضمنها معرض منتجة الثاني ودعم الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للترفيه، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، وشركة سابك، وجمعية الأطفال المعوقين، مشيراً إلى تفاعل الجهات المعنية بخدمة ودعم ذوي الإعاقة.// انتهى //23:40ت م