الرياض 19 رجب 1439هـ الموافق 5 إبريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون .// انتهى //23:47ت م