المحرق 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأقام معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بأرض قلعة عراد بمدينة المحرق ، اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين الأدب ، والموسيقى ، والشعر، والتّاريخ وغيرها ، بحضور من المهتمين بالإصدارات الكتابية والثقافية.وشهد المعرض العديد من الفعاليات منها تدشين الكتاب الجديد "شيء من التراث" للباحثة البحرينية نورة أحمد الشيراوي ، في جناح هيئة البحرين للثّقافة والآثار ، بحضور الشيخة هلا بنت محمّد آل خليفة مدير عامّ الثقافة والفنون ، وإقامة أمسية شعرية للشاعر الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس جمعية الشعر الشعبي ، وأمسية موسيقية مستوحاة من فكرة الاحتفاء بالمحرق عاصمة الثقافة الإسلاميّة 2018م ، بعنوان "من محبة تولد في المحرق وإليها" قدمتها فرقة "هارموني" ، إضافة إلى الإعلان عن مسابقة "قصص المدارس المصغرة" التي تنظمها مؤسسة "بحرين ترست" بالتعاون مع هيئة البحرين للثّقافة والآثار.وسيشهد المعرض غداً الجمعة تدشين كتاب (Dissensus) للكاتب الشيخ خليفة بن خالد آل خليفة ، الذي يقدم مضموناً مغايراً عن إحدى روايات الخيال العلمي والغموض ، وإقامة ندوة بعنوان "الورق والإلكترونيات" ، تقدمها رشا الأمير من لبنان ، تناقش فيها سؤال هل يصمد الكتاب الورقي أمام الحواسيب والهواتف والأجهزة الذكية المحمولة ، وأمسية شعريّة لرئيس نقابة اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي ، إضافة إلى إقامة حفل موسيقي لفرقة محمد بن فارس تقدمه على مسرح الفعاليات الخارجي.أما ركن الأطفال فيقدم غداً بالتعاون مع مركز سلمان الثقافي ، وبمشاركة أسر الأطفال ، ورش عمل "خير صديق" ، و"تصميم مفكرة التخطيط"، و"قصتي بفن الأحجار" ، و"هيا بنا نكمل رسم القصة" ، إلى جانب عرضي مسرح الدمى "حزاوي" ، و"مسعود والكتاب".فيما استمر جناح المملكة العربية السعودية - ضيف شرف المعرض - في استقبال زواره الذين شاهدوا ما يتضمنه الجناح من صور تاريخية لقادة البلدين الشقيقين ، وأركان الواقع المعزز ، وإصدارات الكتّاب السعوديين ، والرسم على الجلد ، والنحت على الخشب ، وغيرها من الأركان والأنشطة اليومية.يذكر أن فعاليات معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي يشارك فيه أكثر من 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 26 دولة ، مستمرة حتى يوم السبت القادم.// انتهى //23:49ت م