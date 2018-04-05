الرياض 19 رجب 1439هـ الموافق 5 إبريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة تعازينا ومواساتنا ، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //23:53ت م