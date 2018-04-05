الرياض 19 رجب 1439هـ الموافق 5 إبريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد : علمنا بنبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة أحر التعازي ، وصادق المواساة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .// انتهى //23:53ت م