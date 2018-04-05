الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسنظمت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ( عناية )، مساء اليوم ، بساحة البجيري بمحافظة الدرعية ، فعاليات "صحتك قبل مرضك"، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم ، والمهتمين بالعمل الصحي والخيري وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال ، بدعم من الشريك الإستراتيجي للفعالية "سابك" وبمشاركة عدة جهات منها اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية ، وجمعية الإعاقة الحركية (حركية ) وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ، إلى جانب مشاركة بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية والفرق التطوعية والجهات الداعمة للفعالية.واشتمل حفل افتتاح الحملة على استعراض إنجازات الجمعية ، ومشهد حي للإسعافات ومسرح توعوي وتثقيفي ، ومكتبة لتثقيف الزوار عبر الكتاب الصحي الذي تم إختياره بعناية فائقة تناسب كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية ، وإقامة عيادة نموذجية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتعرف على صحة الفم ، وبرامج المحاكاة من خلال الرسومات التي تحكي عن رحلة يوم صحي وغير صحي في حياة الإنسان والنتيجة المستقبلية لكل حالة.وسيقام خلال الفعالية ركن للأطفال ليتعرف الطفل على أهم الممارسات الصحية اليومية، مع تقديم شهادة "أنا صحي للمشاركين ، فيما يصاحب هذه الفعاليات معرض توعوي ، ومسابقة صحية ، ورسائل توعوية عبر الجوال، كما يشارك أصدقاء " عناية " من مشاهير المجتمع الذين لهم تأثير ، وعدد كبير من المتابعين على شبكة التواصل الاجتماعي من خلال تقديم رسائل توعوية وصحية لأفراد المجتمع انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية .وتأتي الفعالية متزامنة مع يوم الصحة العالمي الذي يصادف يوم 7 أبريل 2018م ، وتهدف إلى توجيه أفراد المجتمع لإكتساب معلومات صحية سليمة، وتغيير المفاهيم الصحية الخاطئة، والتعريف بمخاطر الأمراض المنتشرة وسبل الوقاية منها ، والسعي إلى إيجاد مجتمع صحي وسليم المعايير الصحية المعتمدة لدى المنظمات العالمية ووزارة الصحة .// انتهى //23:56ت م