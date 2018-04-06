جدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الحفل الختامي لفعاليات ملتقى مكة المكرمة الثقافي في نسخته الثانية للعام 1439هـ وذلك على الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة .وشهد الحفل فقرات متنوعة تضمنت عرضاً لفيلم وثائقي يحكي قصة مبادرات ملتقى مكة الثقافي، مبرزاً مشاركات ومبادرات الجهات الحكومية والأهلية التي نفذت في الدورة الثانية، حيث بلغت مبادرات الملتقى للعام الحالي نحو 1200 مبادرة، أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين في الجوانب كافة .وكان لهذه المبادرات أصداءً إيجابية وتأثيراً ملموساً بين فئات المجتمع المختلفة حيث وضعت لهم مبادرات تناسب ميولهم، كذلك دور الإعلام في إيصال رسالة مخرجات الملتقى وبرامجه، أعقب ذلك لوحات وعروض فنية متنوعة .وحظيت المبادرات بمشاركة خمس إدارات للتعليم في المنطقة ونحو ١٠ جامعات في الشقين الريادي والابتكاري، أما الثقافة فكان للملتقى حضور في معرض الكتاب ، وفي الجانب الرياضي حقق الملتقى هدفه عبر التواصل مع الجماهير الرياضية، كما تفاعلت الجهات الحكومية كافة في مختلف أنشطة الملتقى.وكانت نوافذ الملتقى قد فتحت آفاق المعرفة ضمن مبادرات الابتكار في صناعة التطبيقات الإلكترونية للأفراد التي قدمت 160 تطبيقاً، علاوة على برامج الحديقة الثقافية التي إرتادها مليون زائر، فيما كان لانطلاق قافلة الملتقى دور في تسليط الضوء على مكتسبات منطقة مكة المكرمة وترسيخ الهوية الثقافية والاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية.كما أشرفت أمانة الملتقى على أكثر من 208 مبادرات فردية ومؤسسية بخلاف 1000 مبادرة كانت ثمرة تفاعل 16 محافظة بمنطقة مكة، نتج عنها نقلات نوعية في المنطقة.وقد تجاوزت فعاليات الملتقى الـ 16850 فعالية شارك فيها أكثر من 41600 متطوع ومتطوعة نفذوا نحو 1869 ورشة عمل وبلغت ساعات التدريب فيها 16 ألف ساعة، أما في جانب التواصل فقد قدم الملتقى 3 ملايين رسالة إرشادية لسكان منطقة مكة المكرمة بمشاركة القطاع الغربي للشركة السعودية للكهرباء وفرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة ، في حين تمت مخاطبة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 390 ألف تغريدة وفيلم مرئي ، فيما وصل عدد الأخبار واللقاءات قرابة 26700 مادة صحفية وإخبارية، وبلغ عدد الجوائز المقدمة للجمهور 9800 جائزة.وحظي الملتقى هذا العام بتخصيص 4 جوائز ، أولها لشخصية العام لملتقي مكة الثقافي، وثانيها جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسة، وثالثها جائزة الإبداع في المحافظات، وأخيرا جائزة الإبداع للأفراد في التطبيقات الإلكترونية.وتُشرف إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع قطاعات المنطقة المختلفة على تنظيم ملتقى مكة الثقافي وتنفيذه، وتتنوع البرامج العامة للملتقى وفعالياته، حيث يضم مجموعة من المبادرات والفعاليات والمحاضرات، والندوات، والمعارض، وورش العمل، والدورات التدريبية، وحلقات النقاش، وتقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة بالمنطقة تحت إشراف مباشر من الأمانة العامة للملتقى .كما تحرص أمانة ملتقى مكة الثقافي على تطوير المبادرات المقدمة، وتعظيم أثرها بما يتواءم مع شعار "كيف نكون قدوة؟ " ، ورؤية الملتقى، من خلال مجموعة متنوعـة من الإجراءات والعمليات ومنها عـرض ما تم إنجازه من الجهات المشاركة ، و إعداد تقارير دورية للتأكد من خط سـيـر المبادرات المقدمة ومناقشة الجهات للمبادرات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في مستوى الجودة الخاصة بها .// انتهى //00:16ت م